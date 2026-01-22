본문 바로가기
고성군·서울특별시관광협회, 관광산업 발전을 위해 맞손

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.22 14:58

지역관광활성화 업무협약 체결

경남 고성군은 22일 서울특별시관광협회 회의실에서 서울특별시관광협회와 지역 관광 활성화 및 관광산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

고성군-서울특별시관광협회 지역관광활성화 업무협약 체결.

고성군-서울특별시관광협회 지역관광활성화 업무협약 체결.

이날 협약은 고성군과 서울특별시관광협회의 공동의 발전을 도모하고, 상호협력을 통한 관광객 유치 확대와 지속 가능한 관광 생태 구축을 위해 마련됐다.


주요 내용으로는 △관광산업 발전 및 홍보를 위한 상호 협력 △양 기관 관광자원의 인적·물적 협력 및 정보 공유 △축제, 행사, 관광자원 홍보 등 문화·관광 분야 진흥을 위한 상호 지원 등이다.

협약에 따라 고성군과 서울특별시관광협회는 지역 관광정보 제공 및 홍보를 위해 실제적 상호 협력체계를 맺고, 관광객 유치와 지역 관광산업 발전을 위해 상호 적극적으로 협조할 예정이다.


노석철 관광진흥과장은 "고성군은 공룡엑스포, 독수리, 자란만 해양치유센터 등 풍부한 생태자원을 기반으로 체류형 해양·생태 관광도시를 만들어 가고 있다"면서 "이번 협약을 발판으로 대한민국 관광산업 발전을 선도하고 있는 서울특별시관광협회와 교류·협력을 강화해 수도권 관광객 유치를 확대하고, 새로운 관광산업 모델을 만들어 가겠다"라고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
