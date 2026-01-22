HP, 하이퍼엑스·오멘 통합…게이밍 신제품 라인업 공개

PC와 기어, 액세서리 종합 제품군 출시

일관된 사용자 경험 제공하겠단 전략

AI 기반 성능 최적화, 게이밍 노하우 결합

HP가 게이밍 브랜드 '오멘'과 게이밍 기기 브랜드 '하이퍼엑스'를 통합한 브랜드 '하이퍼엑스'를 선보인다.

HP코리아는 22일 서울 강남구 프릭업스튜디오에서 인공지능(AI) 기반 기술과 게이밍 노하우를 결합한 '하이퍼엑스 오멘' 라인업을 공개했다.

이번에 선보인 제품은 노트북 '하이퍼엑스 오멘 15'와 '하이퍼엑스 오멘 맥스 16', 데스크톱 '하이퍼엑스 오멘 맥스 45L', 게이밍 기어 등이다.

HP는 프리미엄 게이밍 브랜드 '오멘'과 게이밍 주변기기 브랜드 하이퍼엑스를 중심으로 PC와 기어, 액세서리를 아우르는 게이밍 제품군을 출시해왔다.

이번 기자간담회에서는 오멘과 하이퍼엑스를 하나의 게이밍 브랜드인 하이퍼엑스로 통합해 하드웨어와 주변기기, 소프트웨어 전반에서 일관된 사용자 경험을 제공하겠다는 전략을 밝혔다.

브랜드 통합을 통해 게이머의 선택과 설정 부담을 줄이고, 플레이에 보다 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

먼저 하이퍼엑스 오멘 15는 이동성과 성능의 균형을 강조한 모델로, 다양한 환경에서 안정적인 게임 플레이를 지원한다.

최대 170W의 총 플랫폼 전력으로 고사양 게임과 고주사율 환경에서도 성능을 유지하고, 인텔 코어 울트라 9 275HX 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 5070 노트북 GPU 등 다양한 구성 옵션을 통해 높은 프레임과 빠른 반응성을 구현한다.

AI 기반 게이밍 솔루션 오멘 AI(OMEN AI)는 게임별 환경에 맞춰 시스템, 하드웨어, 게임 설정을 원클릭으로 조정해 설정 부담을 줄이고 플레이 집중도를 높인다.

프리미엄 게이밍 노트북 '하이퍼엑스 오멘 맥스 16'은 하이엔드 모델로, 오멘 AI와 '오멘 게이밍 허브'와의 연계를 통해 사용자 세팅 부담을 줄이고 게임 환경에 최적화된 플레이 경험을 지원한다.

함께 공개된 '하이퍼엑스 오멘 맥스 45L'은 고사양 게임과 스트리밍, 콘텐츠 제작을 동시에 고려한 하이엔드 데스크톱 모델이다.

HP는 하드웨어 경쟁력과 함께 오멘 AI와 오멘 게이밍 허브를 중심으로 한 소프트웨어 완성도도 강조했다.

AI 기반 최적화로 게임과 시스템 환경에 맞춰 설정을 정교하게 조정해 플레이 컨디션의 일관성을 높이고 이를 통해 초보 사용자부터 숙련된 게이머까지 각자의 플레이 스타일에 맞는 세팅을 더욱 직관적으로 적용할 수 있다는 설명이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



