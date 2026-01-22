김정관 산업장관, 전북서 '5극3특' 첫 현장행보…"사람이 모이고 머무는 곳으로"

청년 근로자·기업·지자체와 연속 간담회

산단 혁신·재생에너지 육성 논의



"산업단지가 단순한 생산 공간을 넘어 사람이 모이고 머무는 공간으로 전환될 수 있도록 지원하겠다."

김정관 산업통상부 장관이 22일 전북을 찾아 지역 기업과 청년 근로자들의 현장 목소리를 들으며 지역 성장 전략을 논의했다. 정부의 핵심 지역 정책 체계인 '5극3특'의 첫 현장 행보로, 산업단지 혁신과 재생에너지 산업 육성을 중심으로 정주 여건 개선과 산업 생태계 확장을 연계하는 방안을 집중 점검했다.

김 장관은 이날 완주 문화산단 기업 간담회에서 지방투자기업 및 자동차 부품기업 등과 만나 투자 결정 배경과 애로사항을 청취하고 청년 인력 유입을 위한 산단 혁신 방향을 논의했다. 이어 전북 지역 산단에서 근무하는 청년 근로자들과 오찬 간담회를 열고 근로환경, 주거·교통·문화 편의 여건에 대한 체감 의견을 들었다. 산업부는 청년들이 제기한 현실적 제약과 개선 아이디어를 관계부처와 연계해 '청년친화형 산업단지 모델'을 구체화할 계획이다.

오후에는 김관영 전북도지사와 만나 '5극3특 성장엔진' 추진현황과 지방정부의 지원 수요를 점검하고 산업 기반 및 전략산업 육성 방향을 협의했다. 양측은 중앙·지방 간 역할 분담과 연계 정책의 중요성에 공감하며 협력을 이어가기로 했다.

또 군산 국가산단 내 '리팩토리 군산'을 방문해 휴·폐업 공장을 리모델링해 창업·중소기업 공간으로 재생한 사례를 확인했다. 김 장관은 현장에서 창업·입주 과정의 애로사항을 듣고 "산단 재생은 지역 산업의 체질을 바꾸는 계기가 돼야 한다"고 강조했다.

재생에너지 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회에서는 풍력·태양광 관련 기업들이 제도·규제·시장 애로를 제기했고, 김 장관은 전북이 재생에너지 중심 서해안 거점으로 도약할 잠재력을 갖추고 있다며 정책 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

아울러 김 장관은 전북 혁신기관 및 경제단체와 만찬 간담회를 열고 지역 산업의 강점과 약점, 성장 경로, 산업 생태계 구축 방향을 논의할 예정이다.

산업부는 전북 일정을 시작으로 지역 현장을 순차적으로 방문해 기업·청년·지방정부 등 산업 주체의 목소리를 정책 설계에 반영하는 연속형 현장 행보를 이어간다는 방침이다.





