[포토] 발언하는 원민경 성평등부 장관

조용준기자

입력2026.01.22 14:40

[포토] 발언하는 원민경 성평등부 장관
원민경 성평등가족부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 온라인상 청소년 안전을 위한 전문가 간담회에 참석 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

