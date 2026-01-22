9개월 우주 체류 여성 우주인, 27년 만에 NASA 은퇴

ISS서 608일 체류·여성 최장 우주유영

스타라이너 결함에 귀환 일정 9개월 연장

보잉 우주선 '스타라이너' 시험비행 도중 기체 결함으로 국제우주정거장(ISS)에 약 9개월간 머물렀던 미국 항공우주국(NASA) 여성 우주비행사 수니 윌리엄스(60)가 지난해 말 은퇴하며 27년간의 NASA 경력을 마무리했다.

21일(현지시간) NASA에 따르면 윌리엄스는 지난해 12월 27일 NASA에서 공식 퇴직했다. 미 해군사관학교를 졸업하고 해군 대령으로 전역한 뒤 NASA에 합류한 그는 세 차례 ISS 임무를 수행하며 총 608일을 우주에서 보냈다. 여성 우주비행사 가운데 최장 우주유영 기록을 보유하고 있으며 총 9차례에 걸쳐 62시간 동안 우주유영을 했다.

윌리엄스가 전 세계적인 주목을 받은 것은 마지막 임무였던 보잉 우주선 '스타라이너' 시험비행 임무에 참여하면서다. 2024년 6월 5일 윌리엄스와 동료 우주비행사 1명은 스타라이너를 타고 ISS로 향했으며 당초 약 일주일 뒤 귀환할 예정이었다.

그러나 ISS 도착 이후 스타라이너 기체에서 여러 결함이 발견되면서 임무 일정이 크게 늘어났다. NASA는 안전성을 고려해 스타라이너를 무인 상태로 먼저 귀환시키고 두 우주비행사는 이후 투입되는 스페이스X 우주선을 이용해 지구로 돌아오도록 결정했다. 이에 따라 윌리엄스는 지구를 떠난 지 약 286일 만인 지난해 3월18일 귀환했다.

미 CNN방송은 NASA에서 장기간 근무한 우주비행사가 새로운 우주선의 시험비행 같은 중요한 이정표를 세운 뒤 은퇴를 선언하는 사례는 드물지 않다고 전했다. 윌리엄스와 마지막 임무를 함께한 우주비행사 부치 윌모어 역시 지난해 여름 퇴직했다.

윌리엄스는 NASA를 통해 발표한 성명에서 "나를 아는 사람이라면 누구나 내가 가장 좋아하는 곳이 우주라는 걸 안다"며 "우주비행국에서 근무하며 세 차례 우주비행 기회를 얻은 것은 엄청난 영광이었다"고 밝혔다.

이어 "국제우주정거장과 그곳의 사람들, 공학과 과학은 진정으로 경외심을 불러일으켰다"며 "우리가 마련한 기반이 달과 화성으로 향하는 대담한 발걸음을 조금이라도 수월하게 했기를 바란다"고 덧붙였다.





