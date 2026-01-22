본문 바로가기
강원도의회, 의원총회 개최…“소통과 실천으로 신뢰받는 의회 구현”

이종구기자

입력2026.01.22 14:30

김시성 강원도의장 “현장 중심 전문성 강화”
2026년 의원총회서 청렴 의정 다짐

강원특별자치도의회(의장 김시성)는 22일 춘천시 동면에 위치한 스카이컨벤션 컨벤션홀에서 2026년 의원총회를 개최했다. 이번 총회에는 도의원 49명을 비롯해 의회사무처 간부와 관계자 등 약 110여 명이 참석했다.

강원특별자치도의회(의장 김시성)가 22일 춘천시 동면에 위치한 스카이컨벤션 컨벤션홀에서 2026년 의원총회를 개최하고 있다. 강원도의회 제공

강원특별자치도의회(의장 김시성)가 22일 춘천시 동면에 위치한 스카이컨벤션 컨벤션홀에서 2026년 의원총회를 개최하고 있다. 강원도의회 제공

이번 의원총회에서는 2025년도 의정활동 영상을 시청하고 2026년도 주요 의정시책과 의사운영 계획을 보고하며, 현장 즉석 요청 안건을 토의하는 시간을 가졌다. 또한 청렴 실천 결의대회를 통해 도민과의 약속을 다지고 새해를 맞아 의회의 책임성과 투명성을 강화하는 계기를 마련했다.


이번 의원총회는 새해 첫 공식 의정 행사로서 지난해 성과를 공유하고 새해 의정 운영 방향을 제시하며 청렴과 소통을 다짐하는 자리로, 이를 통해 강원특별자치도의회는 도민에게 책임 있는 의정활동을 약속하고 신뢰받는 의회로 나아가는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

김시성 의장은 "제11대 후반기 의회가 '전문성을 갖춘 현장 중심의 의회'를 목표로 출발해 도민의 삶을 실질적으로 개선하는 다양한 조례를 제정하고 집행부와의 견제와 균형 속에서 성숙한 지방자치의 모델을 만들어 왔다"고 강조했다.


이어 "청렴도 평가에서 2년 연속 상승을 이루고 각종 의정 평가에서 의원들이 우수한 성과를 거둔 것은, 의원 한 분 한 분의 노력이 낳은 결과"라면서 감사의 뜻을 전했다.


김 의장은 "임기가 끝나는 날까지 유종의 미를 거둘 수 있도록 최선을 다해 줄 것"을 당부하며 "남은 시간 동안 집행부와 협력하고 소통하여 강원 발전과 도민의 행복을 이뤄가자"고 다짐했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
