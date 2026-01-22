"항철위, 12·29 여객기 참사 이후 정보 공개 10건 중 2건 뿐"

CVR·FDR·교신기록 등은 비공개

"정보공개 미온적…신뢰회복해야"

더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)

항철위가 12·29 여객기 참사 이후 관련 정보를 10건 중 2건밖에 공개하지 않은 것으로 나타났다. 참사 이후 외부 소통에 대해선 단 1회에 진행된 것에 그쳤다.

22일 여객기 참사 국조특위 소속 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 항공철도사고조사위원회(항철위)로부터 제출받은 자료에 따르면 12·29 여객기 참사 이후부터 지난 15일까지 유가족, 경찰, 조종사노동조합연맹이 관련 정보공개를 10회 요청했지만, 항철위는 단 2회 공개하는 데 그쳤다.

같은 기간 항철위원장은 참사 관련 브리핑 등 공식적 외부 소통에 단 1회 참여한 것으로 나타나, 항철위가 투명한 정보공개와 외부 소통에 미온적이라는 비판이 나온다.

참사 이후 유가족은 5회, 경찰 4회, 조종사노동조합연맹 1회 자료를 요청했지만, 공개된 자료는 지난해 9월 '유가족 설명회 자료 (11차 )' 관련 2회에 그쳤다.

항철위는 의결을 통해 8회에 걸쳐 정보 비공개를 결정했는데, 비공개된 내역은 ▲CVR(음성기록장치) ▲FDR(비행자료기록장치), 교신기록, 행적기록 등 ▲엔진 분해 정밀 감정조사 결과 보고서 ▲사고조사 브리핑 자료 및 태국 공항 영상자료 ▲CVR 내용 공개 경위에 대한 질의 ▲무안 공항 건설공사 및 개량사업 서류 일체 등이다.

항철위원장은 사고 이후 유가족 및 언론 대상 공식 외부 소통도 지난해 7월 무안 공항에서 진행됐던 '유가족 전체 엔진 정밀조사 결과 등 설명회' 참석 1회에 그쳤다.

정준호 의원은 "항철위가 그동안 정보공개에 너무나 미온적이었다" 며 " 개인정보도 아니고 국가기밀도 아닌 정보이고 이번 국정조사를 통해 많은 자료가 제출되기도 했는데, 왜 유가족들에게 정보를 투명하게 공개하지 않는지 비판받을 수밖에 없다"고 말했다.

이어 " 만시지탄이지만 국정조사를 계기로 항철위가 사고조사 정보를 투명하게 공개해서 신뢰를 회복하기를 바란다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



