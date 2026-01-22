김포시, ‘중소기업 기숙사 임차료 지원’ 참여기업 모집…월 최대 30만원





경기 김포시(시장 김병수)는 관내 중소기업의 정주 환경 개선과 재정 부담 완화를 위해 22일부터 2월 6일까지 '2026년 중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원사업'에 참여할 기업을 모집한다.

이 사업은 중소기업 사업주가 관내 아파트, 빌라 등 주거 시설을 임차하여 근로자에게 제공할 경우, 월 임차료의 80% 이내(1인당 월 최대 30만원)를 시에서 지원하는 정책이다. 특히, 올해부터는 내·외국인 지원사업을 하나로 통합·운영함으로써 그동안 각기 다른 사업 요건을 비교하며 신청 대상을 고민해야 했던 번거로움을 없애 기업의 신청 절차상 편의를 높였다.

또한, 청년 및 신규 근로자의 고용 안정을 도모하고 기업의 인력 운영 부담을 완화하기 위해 청년 근로자(만39세 이하) 또는 신규 근로자(입사 3년 미만)가 포함된 기업을 우선적으로 선정할 방침이다.

지원 대상은 김포시 소재 중소 제조기업으로, 사업주 명의로 기숙사를 계약해 근로자에게 제공하고 있어야 한다. 지원 규모는 기업당 최대 2명까지이며, 1인당 월 임차료의 80% 이내에서 최대 30만원까지 지원한다. 단, 임차료 이외의 보증금 및 관리비 등은 지원 대상에서 제외된다.

해당 사업에 대한 자세한 사항 및 신청 방법은 김포시청 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





