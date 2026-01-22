완도군, 70억 투입 '장애인 전용 체육센터' 건립

반다비센터 건립…체육관·헬스장 등 갖춰



전남 완도군이 장애인 생활체육 활성화를 위해 '반다비 체육센터' 건립에 나선다.

완도군은 오는 2027년까지 총사업비 70억 원을 투입해 완도군 체육공원 일원에 반다비 체육센터를 건립한다고 22일 밝혔다.

반다비 체육센터 조감도. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

반다비 체육센터는 장애인들이 제약 없이 주도적으로 스포츠 활동에 참여할 수 있는 생활 밀착형 체육 시설이다. 장애인의 우선 이용권을 보장하되 비장애인도 함께 이용할 수 있다.

'반다비'는 2018 평창 동계 패럴림픽 마스코트에서 이름을 따왔다. 군은 체육공원 일원에 지상 2층, 연면적 1660㎡ 규모로 센터를 건립할 예정이다. 센터 내부에는 체육관, 헬스장, 다목적실, 개인 보관함 등의 시설이 들어선다.

오는 4월 착공 예정이며, 2027년 말 준공을 목표로 진행할 계획이다. 반다비 체육센터가 건립되면 장애인 생활체육 활성화 및 건강 증진뿐만 아니라 각종 스포츠 대회 개최 등을 통해 지역에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

최정환 체육진흥과장은 "모든 군민이 스포츠를 즐길 수 있는 사회 통합형 체육 환경 제공을 목표로 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>