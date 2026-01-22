엔씨소프트 '리니지 클래식' 27일 전체 서버 수용 인원 증설

내달 7일 한국·대만 서비스 시작

엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 5,500 등락률 +2.47% 거래량 129,508 전일가 222,500 2026.01.22 14:12 기준 관련기사 [이주의 관.종]엔씨소프트, 3년 부진 끝 반격의 시간엔씨 '아이온2' 불법 매크로 프로그램 이용자 7명 추가 고소엔씨소프트, 국내 개발사 2곳 전략적 투자…"글로벌 퍼블리싱 확장" 전 종목 시세 보기 close 는 오는 27일 오후 8시 '리니지 클래식' 전 서버의 수용 인원을 증설한다고 22일 밝혔다.

이용자는 엔씨 게임 플랫폼 퍼플에서 '리니지 클래식'을 설치한 후 데포로쥬, 켄라우헬, 질리언 등 총 25개 서버의 사전 캐릭터 생성에 참여할 수 있다. 서버와 클래스(직업), 성별, 능력치 등을 설정하고 캐릭터 명을 선점할 수 있다.

앞서 엔씨는 지난 14일부터 '리니지 클래식' 사전 캐릭터 생성을 진행하고 있다. 오픈 직후 조기 마감돼 3차에 걸쳐 서버 15개를 추가했으며, 오는 27일 전체 서버의 수용 인원을 늘린다.

'리니지 클래식'은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 '리니지'의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. 다음 달 7일 한국과 대만에서 서비스를 시작한다.

'리니지 클래식'은 다양한 정보와 혜택을 전달하는 공식 카카오톡 채널을 운영하고 있다. 모든 이용자는 카카오톡 검색창에 '리니지 클래식을 입력해 채널을 추가할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



