본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

김동연 "국민의힘 야당 역할 포기 말고, 대한민국의 시간에 함께 해야"

이영규기자

입력2026.01.22 13:58

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 국민의힘은 야당의 역할을 포기하지 말고 '대한민국의 시간'에 함께 해야 한다고 촉구했다.


김동연 지사는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "'대한민국의 시간'이 시작되었다"며 "어제 이재명 대통령의 신년 기자회견과 사법부의 첫 내란 심판으로 국민 모두의 희망이 더욱 커졌다"고 말했다.

이어 "오늘은 마침내 코스피가 5000고지를 밟았다"며 "코리아 디스카운트에서 코리아 프리미엄으로의 전환이자, 내란으로 추락한 국격 회복의 신호탄"이라고 평가했다.


또 "우리 경제는 한 번도 가보지 않은 길을 적토마처럼 힘차게 열어가고 있다"며 "우리 증시의 가치는 여전히 저평가된 상황이고 상승 여력이 충분한 지금, 경제 체질 변화까지 추진하면 우리 경제의 기반은 더욱 튼튼해질 것"이라고 기대감을 표시했다.


김동연 경기도지사가 22일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 22일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD
원본보기 아이콘

특히 "대통령의 신년 기자회견은 너무도 명쾌한 '대한민국 대도약' 선언이었다"며 "지방 주도 성장, 모두의 성장, 안전·문화·평화에 기반한 성장은 민생 중심 국가 전략이자 저성장·양극화의 악순환을 끊는 대전환의 이정표"라고 평가했다.

아울러 "대통령은 '탈이념, 탈진영, 탈정쟁의 현실적 실용주의'로 미래를 함께 열어가자 했지만, 국민의힘은 묻지마식 비판에만 열을 올리고 있다"며 "국민의힘 안중에는 민생도 경제도 없다"고 개탄했다.


그러면서 "그러니 건설적 대안도 나올 리 만무하다"며 "노동자 보호는 반기업, 지방 투자는 포퓰리즘이라는 식의 구태만 되풀이할 뿐"이라고 덧붙였다.


김 지사는 "지금 국민의힘에 가장 필요한 것은 '바뀌려는 용기'"라며 "이재명 정부의 선택은 국민의 더 나은 삶을 중심에 둔 대한민국 대도약인 만큼 국민의힘은 야당의 역할을 포기하지 말고, 건설적 비판과 대안으로 약동하는 '대한민국의 시간'에 함께 해달라"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

MLB 이정후 美 입국 과정서 억류 해프닝…1시간 만에 풀려나

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

'탄핵 후 첫 국회 방문' 박근혜 "단식 멈추라"…장동혁 "더 긴 싸움 위해 중단"

민주당 텃밭 '광주'…본선보다 치열한 경선

새로운 이슈 보기