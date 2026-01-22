김태성, 신안군수 출마 공식 선언

金"징계 부당…군민 주권 회복"

김태성 전 더불어민주당 내란진상조사위원이 신안군수 출마선언을 통해 본격적인 선거모드에 돌입했다. 정승현기자 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군수 선거를 앞두고 김태성 전 더불어민주당 내란진상조사위원이 공식 출마를 선언하며 선거 구도가 본격화되고 있다.

김 출마 예정자는 22일 오전 10시 30분 전라남도의회에서 기자회견을 열고 "청렴하고 공정한 신안군민 주권시대를 열겠다"며 신안군수 출마를 공식화했다.

김 출마 예정자는 더불어민주당 윤리심판원 재심에서 '혐의 없음' 판단을 받았음에도 당 최고위원회의 결정으로 당원자격정지 2년의 비상징계를 받은 것과 관련해 "억울하고 부당하다"고 주장했다. 그는 "이번 출마는 개인의 정치적 도전이 아니라 고향 신안에 대한 책임과 사랑에서 비롯된 결단"이라고 밝혔다.

이어 "군민의 이름으로 왜곡됐다는 비판을 받아온 권력 구조와 불공정하다는 지적에 맞서겠다"며 "군정이 소수의 기득권에 치우쳐서는 안 된다"고 말했다. 최근 지역사회에서 제기되는 사면·복권 제도 운용 논란과 폐쇄적 정치 구조에 대한 문제 제기도 함께 언급했다.

김 출마 예정자는 신안을 14개 읍·면과 72개 유인도, 900여 개의 무인도로 구성된 지역으로 소개하며 "사람이 자산이고 자연이 경쟁력인 곳"이라고 평가했다. 김대중 전 대통령과 김환기 화백 등을 거론하며 인재와 문화, 생태와 먹거리가 공존하는 지역이라는 점도 강조했다.

그는 신안 군정운영의 핵심 기준으로 주민소득과 주민참여, 지속가능성을 제시했다. 김 출마 예정자는 "모든 정책은 군민의 삶이 실제로 나아졌는지로 검증받아야 한다"며 "에너지와 관광, 농어업 정책이 외부 자본의 이익으로 끝나지 않고 군민 소득으로 이어져야 한다"고 말했다.

구체적인 정책 방향으로는 주민 참여형 재생에너지 이익공유제 확대와 자연·문화·역사를 결합한 체류형 관광 전환, 섬 접근성과 이동권 강화를 위한 교통 인프라 확충, 가공·유통·브랜드 중심의 농어업 소득 구조 전환, 해피100을 중심으로 한 복지·의료 체계 구축 등을 제시했다.

한편 김 출마 예정자 측은 당의 비상징계 결정과 관련해 법적 대응에 나섰다고 밝혔다.

김 출마 예정자는 "충분한 소명 절차 없이 자격정지가 결정된 것은 부당하다고 판단해 소송을 제기했다"며 "오는 6월 지방선거에는 무소속으로 출마한 뒤 당 복귀를 추진할 계획"이라고 말했다.

김 출마 예정자는 출마 선언에 이어 내달 7일 출판기념회를 열 예정이다.

현재 신안군수 선거에는 박우량 전 군수, 정광호 전 전남도의원, 박석배 전 민주당 민주연구원 부원장, 임흥빈 전 전남도의원, 고봉기 한국해양항만 대표 등 10명 안팎의 후보군이 거론되며 다자구도가 형성되고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



