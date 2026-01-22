여수시, 광주ㆍ전남 행정통합 도민공청회 연다

오는 27일 여수시민회관서 진행

여수시가 오는 27일 여수시민회관에서 광주ㆍ전남 행정통합 추진과 관련한 도민공청회를 개최한다.

이번 공청회는 전라남도와 여수시가 공동주최하며, 광주·전남 행정통합 추진 경과와 향후 방향을 시민들과 공유하고 지역사회 전반의 다양한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다.

전라남도지사를 비롯해 시도 관계공무원, 지역사회단체 관계자, 시민 등 다양한 계층이 참석할 예정이며, 행정통합 추진 배경과 기대효과 등에 대한 설명과 함께 자유로운 질의응답을 통해 다양한 의견을 청취하는 시간으로 진행된다.

특히, 이번 공청회는 전남 22개 시·군을 순회하며 열리는 시민 소통의 일환으로, 여수시는 지역 현안과 발전 방향이 행정통합 논의에 충실히 반영될 수 있도록 시민들의 적극적인 참여를 요청하고 있다.

여수시는 공청회에 앞서 행정통합 추진에 따른 지역 영향과 특별법안 특례 건의 과제(26개), 행정통합에 따른 여수시 역점 건의 사업(32개)을 면밀히 검토하고 있다.

아울러, 시민 의견을 바탕으로 지역의 이익과 발전이 최대한 반영될 수 있도록 전라남도와 협력해 나갈 방침이다.

시 관계자는 "행정통합은 행정체계와 재정 구조, 권한 배분 등 광범위한 변화를 가져올 중요한 사안인 만큼, 시민 여러분의 목소리가 무엇보다 중요하다"며 "많은 시민께서 공청회에 참석해 소중한 의견을 나눠주시길 바란다"고 말했다.





