BNK경남은행, '제11기 BNK경남은행 고객패널' 모집

생생한 목소리 전달하는 메신저 선정



BNK경남은행이 금융상품 개발과 서비스 개선을 위해 고객의 생생한 목소리를 전달하는 메신저를 뽑는다.

BNK경남은행은 오는 2월 6일까지 '제11기 BNK경남은행 고객패널'을 모집하고 있다.

제11기 BNK경남은행 고객패널은 오는 3월부터 10월까지 8개월간 온·오프라인 활동을 통해 BNK경남은행에 대한 다양한 의견을 전달하고 개선 등을 요구하는 역할을 수행하게 된다.

모집 인원은 15명 내외로 BNK경남은행 금융상품과 서비스에 관심이 있는 경남·울산·부산 거주 고객이다.

고객패널 발대식·해단식과 회의에 참여할 수 있으며 원활한 고객패널 활동을 위해 PC 조작과 개인 SNS 활용이 가능해야 한다.

지원 방법은 BNK경남은행 홈페이지 새 소식 코너에서 제11기 BNK경남은행 고객패널 지원서를 다운받아 작성한 후 이메일로 접수하면 된다.

BNK경남은행 고객패널에게는 매월 활동비(제세공과금 별도 부담)가 지급되며 우수 고객패널로 선정되면 별도 인센티브가 제공된다.

자세한 사항은 BNK경남은행 금융소비자보호부로 문의하면 된다.

금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "금융소비자보호의 시작은 소비자의 관점에서 행동하고 생각하는 것이다. BNK경남은행은 소비자의 의견 수렴과 제도 개선을 위해 항상 노력해 왔다. 올해도 고객패널로부터 다양한 의견을 듣고 BNK경남은행 금융상품과 서비스를 개선할 계획이다. 열정적인 고객들이 BNK경남은행 고객패널에 많은 관심을 가져주길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>