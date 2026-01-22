본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구 김태진 의원 '폭설·한파 피해 예방 지원 조례' 대표발의

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.22 13:40

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

버스승강장 온열의자 설치 지원 근거 마련

광주 서구의회 김태진 의원

광주 서구의회 김태진 의원

AD
원본보기 아이콘

광주 서구의회는 제337회 임시회 중 김태진 의원이 대표 발의한 '광주광역시 서구 폭설·한파 피해 예방 및 지원 조례안'이 해당 상임위에서 통과됐다고 22일 밝혔다.


해당 조례는 폭설·한파로부터 시민의 생명과 신체 및 재산을 보호하고 피해 예방에 필요한 사항을 규정하고자 제정됐다.

주요 조례 내용으로는 ▲ 폭설·한파 피해 예방계획의 수립 ▲ 한파 쉼터 운영·지원 ▲ 재난 취약계층 지원 등을 담고 있다.


김태진 서구의원은 "폭설·한파 피해는 사회경제적으로 어려운 노인이나 장애인, 저소득층 등 재난 취약계층에 집중될 수밖에 없다"면서"이번 조례를 통해 스마트 한파 쉼터 추진 등 주민들이 피부로 느낄 수 있는 생활밀착형 정책을 앞으로도 펼치겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'탄핵 후 첫 국회 방문' 박근혜 "단식 멈추라"…장동혁 "더 긴 싸움 위해 중단"

⑭민주당 텃밭 '광주'…본선보다 치열한 경선 예고

새로운 이슈 보기