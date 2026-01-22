[포토] 구급차에 오르는 장동혁 대표

'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 여드레째 단식을 이어간 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>