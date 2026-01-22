[포토] 장동혁 단식 8일만에 중단…"李폭정 탄식 들불처럼 타오를 것"

장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 로텐더홀에서 여드레째 이어간 단식을 종료하며 입장을 밝히고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>