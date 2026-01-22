[포토] 장동혁, 단식 중단하고 텐트 밖으로

여드레째 단식을 이어오던 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 로텐더홀에서 단식을 중단한 뒤 병원으로 이동되고 있다.







