통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.
[포토] 병원으로 이송되는 장동혁 대표
2026년 01월 22일(목)
통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.
