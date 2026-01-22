5년 연속 쑥쑥 성장세… 부산진해경제자유구역, 2024년 기준 사업체 실태조사 결과 발표

입주기업 7.8% 증가, 5년 연속 상승



벌크 125.7% 폭증, 수입액 29.2%↑

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 관할 구역 입주기업의 증가세를 지속하면서 글로벌 물류허브 입지를 다지고 있는 것으로 조사됐다.

부산진해경차청은 산업통상자원부가 주관한 '2024년 기준 BJFEZ 사업체 실태조사' 결과를 22일 알렸다.

이번 조사는 지난해 6월부터 12월까지 7개월간 진행됐으며 부산진해경제자유구역에 입주한 종사자 5인 이상 사업체(외국인투자기업은 1인 이상)를 대상으로 사업체 일반현황과 고용, 매출액 등 56개 항목을 조사했다.

조사 결과에 따르면 2024년 기준 부산진해경제자유구역 입주 사업체 수는 2442개사로 전년 2266개사보다 7.8% 늘었다. 입주 사업체 수는 5년 연속 증가세를 이어갔다. 투자액도 7108억원으로 전년 6453억원보다 10.2% 증가했다.

수입액은 2조749억원으로 전년(1조6063억원)보다 29.2% 늘었고, 컨테이너 물동량은 1084만1000TEU로 전년 964만2000TEU보다 12.4% 증가했다. 벌크 화물 물동량은 616만9000RT로 전년 273만3000RT)보다 125.7% 늘었다.

고용 인원은 6만3144명으로 전년(6만2645명) 대비 0.8% 증가했다. 매출액과 수출액은 각각 36조9185억원, 5조4627억원으로 전년(36조8862억원, 5조4259억원)보다 소폭 증가한 것으로 집계됐다. 경자청은 경기 불확실성과 내수 침체, 신규 입주 기업의 사업 기반 강화 과정 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.

이런 가운데 중소·중견기업을 중심으로 두드러진 성장세를 보인 기업도 나타났다. 초저온 저장탱크 전문기업 ㈜대웅씨티는 매출액이 전년 325억8000만원에서 469억2000만원으로 44% 늘었고, 수출액도 같은 기간 88억4000만원에서 127억3000만원으로 증가했다.

철강 가공 기업 ㈜신스틸은 매출액이 전년 1114억4000만원에서 1456억1000만원으로 30.7% 증가했으며 수출액도 1003억5000만원에서 1368억6000만원으로 36.4% 늘었다. 압축기·열교환기 관련 기업 ㈜동화뉴텍은 매출액이 711억원에서 921억원으로 29.5% 증가했고 수출액은 369억2000만원에서 478억2000만원으로 확대됐다.

박성호 청장은 "글로벌 경기 침체와 대외 불확실성 속에서도 입주 기업 수와 투자액, 물동량 등 주요 지표가 고르게 증가했다"며 "앞으로도 물류·제조 인프라 고도화와 수출 경쟁력 강화를 통해 양질의 일자리 창출과 국가 경제 성장에 기여하는 부산진해경제자유구역으로 나아가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



