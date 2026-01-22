본문 바로가기
창녕군, '첫 기부심사위원회' … 인재 육성에 힘 보태

영남취재본부 주소은기자

입력2026.01.22 13:15

총 2억 원 47건 기부금 심의

경남 창녕군은 군청 2층 군정회의실에서 '2026년 제1회 창녕군기부심사위원회'를 열고 총 2억원 규모의 47건 기부금 접수 안건에 대해 심의를 진행했다.


지난 21일 위원회에서는 (재)창녕군인재육성장학재단에 기탁된 총 47건의 기부금 접수 여부에 대해 심의했으며, 모든 안건이 원안 가결됐다.

2026년 제1회 기부심사위원회 개최. 창녕군 제공

또한 이날 회의에서는 임기 만료에 따라 위촉위원 4인을 재위촉하고 위촉장을 수여했다. 위촉된 위원들은 향후 2년간 기부금 접수의 적정성과 투명성을 확보하는 역할을 수행하게 된다.

성낙인 군수는 "어려운 경제 여건 속에서도 지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 기부자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "기부금이 우리 학생들에게 더 큰 꿈과 가능성을 열어주는 소중한 밑거름이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

