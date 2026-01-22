캠코, 취약계층 일회성 지원 넘어 일자리까지 연결

사회혁신연구원과 손잡고 업그레이드



교육생 11명 사회목적기업 취업 성과

한국자산관리공사(캠코)가 지역 사회목적기업과 협력해 취약계층의 실질적인 일자리 연계를 끌어냈다.

캠코와 ㈔사회혁신연구원은 지역 취약계층의 취업역량 강화를 위한 '2025년 캠코 취약계층 업(業)그레이드 지원사업'을 마무리하고, 지난 21일 부산국제금융센터 캠코마루에서 성과공유회를 개최했다고 22일 전했다.

이 사업은 단순한 교육이나 일회성 지원을 넘어, 취약계층의 근로 접근성을 높이고 경제적 자립으로 이어지는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다. 수요자 중심의 직무교육과 일경험 기회를 제공하고, 지역 사회목적기업과의 협력을 통해 실제 고용 연계를 목표로 설계된 것이 특징이다.

부산과 김해 지역의 사회목적기업 7개소가 참여해 노인 인지활동 교육, 미술·보드게임 지도사 과정, 바리스타 자격과정, 집수리 전문가 과정 등 현장 활용도가 높은 직무 교육을 운영했다. 총 61명이 교육에 참여해 이 가운데 55명이 수료, 90% 이상의 높은 수료율을 기록했다.

교육은 이론에 그치지 않고 실제 업무 환경에서의 실습과 협업을 중심으로 진행됐다. 참여 기업과 교육생이 함께 과제를 수행하며 현장 경험을 쌓는 방식으로, 직무 적합성을 상호 검증하는 구조를 마련했다는 평가다.

이를 통해 일부 교육생은 참여 기업에 직접 고용되거나 프리랜서 계약을 체결, 총 9명이 일자리로 연계됐다. 여기에 별도 취업 연계 2명을 포함해 총 11명의 취업 성과를 창출했다. 사회목적기업 입장에서도 조직에 적합한 인력을 사전에 발굴할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

민은미 한국자산관리공사 가계지원부문 이사는 "이번 지원사업을 통해 교육이 실제 취업으로 이어진 사례가 나왔다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "지역사회와 취약계층에게 실질적인 도움이 되는 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

사회혁신연구원 관계자는 "공공기관이 직접 지역 사회문제를 발굴하고 사회목적기업의 전문성과 결합해 해결 구조를 만들었다는 점에서 의미가 있다"며 "교육 중심의 사회공헌을 넘어 일경험과 고용으로 이어지는 실효적인 모델을 구축했다"고 설명했다.

㈔사회혁신연구원은 민·관 협력을 통해 사회목적기업의 혁신 성장을 지원하는 다양한 사업을 운영하고 있으며, 지역 기반 사회적가치 창출과 지속가능한 기업 생태계 조성에 힘쓰고 있다.

