[포토] 용산 전자상가 찾은 오세훈 시장

오세훈 서울시장이 22일 서울 용산구 전자상가를 방문, 시 관계자에게 지역현안 보고를 받고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>