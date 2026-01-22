진해군항제, 체류형 콘텐츠 강화로 화려하게 도약한다.

국내 최대의 봄 축제로 이름이 난 진해군항제가 체류형 콘텐츠 강화로 화력하게 변할 것 같다.

경남 창원특례시는 올해로 64회를 맞이한 진해군항제를 오는 3월 27일 개막식을 시작으로 4월 5일까지 진해구 일대에서 개최할 예정이다.

김민기 문화체육관광국장이 진행군항제와 관련 브리핑하는 모습. AD 원본보기 아이콘

이번 진해군항제는 관광객들이 벚꽃의 낭만 속에서 체류하며 즐길 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성된다.

주요 프로그램으로는 개막행사를 비롯해 △진해군악의장페스티벌 △이충무공 추모대제 및 승전행차 △이충무공 승전기념 멀티미디어 해상 불꽃쇼 △군부대 개방행사 △블랙이글스 에어쇼 △체리블라썸뮤직페스티벌 △군항 K-POP 댄스경연대회 △여좌천 별빛축제 △군항제 가요대전 등이다.

올해로 2회째를 맞이하는 체리블라썸뮤직페스티벌은 4월 3일부터 5일까지 3일간 열린다. 첫째 날은 남녀노소 모두에게 사랑받는 트로트 공연, 둘째 날은 봄의 분위기와 어울리는 발라드와 레트로 장르의 가수 공연, 마지막 날은 젊은 층을 겨냥한 에너지 넘치는 밴드 공연으로 이뤄져 행사의 열기를 한층 끌어올릴 계획이다.

이번 군항제의 가장 주목할 점은 중원로타리 일원 기존 야시장 구간을 전면 개편하여 '군항브랜드페어'와 '군항빌리지'를 새롭게 선보이는 것이다.

'군항브랜드페어'는 농수산물, 생활 잡화 등 국내 중소기업 브랜드 상품을 판매하는 중소기업 박람회 형태로 조성하고, '군항빌리지'는 벚꽃과 국내 유명 먹거리가 함께 어우러진 좌석형 먹거리-존으로 조성한다. 기존 야시장 구간의 부스 구성과 동선을 체계화하고 부스 형태를 변경하여 깔끔하고 세련된 공간으로 탈바꿈해 방문객의 만족도를 높일 예정이다.

올해는 첨단 기술을 결합한 참여형 콘텐츠인 AI 영상 공모전을 최초로 개최한다. 공모전은 AI영상 제작 기술을 활용해 진해군항제의 벚꽃 풍경과 도시의 매력을 주제로 한 영상을 제작해 공모하는 행사로, 시민과 관광객 누구나 참여할 수 있다.

외국인 관광객 유치를 위한 패키지 상품을 구성하고 SNS, 한국관광공사 등 다양한 채널을 통한 글로벌 홍보를 강화한다. 아울러 축제기간 동안 여좌천과 진해역에 영어·일본어·중국어 통역사를 배치하고, 4개 외국어 리플렛을 제작·배부해 외국인 관광객들이 축제를 즐기는 동안 소통에 불편함이 없도록 지원할 계획이다.

시는 안전을 최우선으로 진해군항제 개최에 앞서 축제와 관련된 모든 시설물 사전 점검을 실시하고, 행사 기간에는 관광객 밀집도와 유동인구 변화에 대응할 수 있도록 상황별 안전관리 체계를 수립해 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제 환경 조성에 만전을 기할 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>