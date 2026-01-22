靑 "캄보디아 스캠조직원 73명 오늘 강제송환…역대 최대 규모"

청와대는 캄보디아 스캠조직 한국 국적 피의자 73명을 22일 강제송환한다고 밝혔다. 사진은 검거 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대가 22일 캄보디아를 거점으로 활동하던 스캠 범죄 조직원 73명을 오늘 저녁 강제송환 한다고 밝혔다. 이번 강제송환 규모는 역대 최대로 이들은 우리 국민 869명에게 약 486억원을 편취했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오전 춘추관 브리핑에서 이같이 밝혔다. 피의자를 태울 전용기는 오늘 저녁 8시45분 인천공항을 출발해 23일 아침 9시10분 인천공항으로 돌아올 예정이다. 피의자는 시아누크빌 스캠조직원 51명, 포이펫 스캠조직원 15명, 몬돌끼리 스캠조직원 26명이다.

이번 송환에는 지난 10월 국내로 송환되지 못했던 로맨스 스캠 부부사기단도 포함됐다. 이들은 가상 인물 위장 등 딥페이크 기술을 활용해 우리 국민 104명에게 120억원 상당의 금액을 편취했다. 이들은 대한민국 법망을 피하고자 성형수술로 모습을 바꾸는 도피전략을 썼다고 한다. 이 밖에도 미성년자 성범죄 도피 사범, 투자전문가 사칭 사기 조직원, 인질강도 및 도박 피의자 등이 검거됐다.

강 대변인은 "정부는 우리 국민에게 막대한 피해를 준 중대 범죄자를 해외에 방치하면 사실상 도피를 묵인한다는 잘못된 신호를 줄 수 있고 재범의 우려가 있다고 판단해 송환을 신속히 추진해왔다"며 "피의자들은 전원 체포영장이 발부됐으며 국내 도착하는 즉시 수사기관으로 인계해 철저한 수사를 거쳐 사법적으로 처리할 계획"이라고 말했다.

그러면서 "피의자들의 은닉재산을 끝까지 추적해 범죄수익의 환수를 본격 추진한다. 앞으로도 해외거점 스캠범죄를 완전히 소탕할 때까지 초국가범죄특별대응TF를 중심으로 엄정 대응해가겠다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>