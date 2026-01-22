본문 바로가기
화성시, 병점동 '구봉산 다목적체육관' 개관

정두환기자

입력2026.01.22 11:30

시계아이콘00분 20초 소요
1287㎡ 규모…배드민턴·농구·배구·GX룸 등 갖춰

경기도 화성시는 병점동 구봉산근린공원 내에 건립한 '구봉산 다목적체육관'을 공식 개관했다고 22일 밝혔다.

화성시 병점동 구봉산근린공원에 개관한 '구봉산 다목적체육관' 전경. 배드민턴, 농구, 배구, GX 등 다양한 체육활동이 가능하다. 화성시 제공

화성시 병점동 구봉산근린공원에 개관한 '구봉산 다목적체육관' 전경. 배드민턴, 농구, 배구, GX 등 다양한 체육활동이 가능하다. 화성시 제공

체육관은 지하 1층~지상 2층, 연면적 1287㎡ 규모로 건립됐으며, 배드민턴장, 농구·배구장, 그룹운동실(GX룸) 등을 갖췄다.


앞서 시는 지난해 9월 체육관을 임시 개관해 시범 운영해 왔다. 시는 공식 개관 이후 시민 대상 생활체육 프로그램 중심으로 체육관을 운영할 계획이다.

21일 열린 개관식에는 정명근 화성시장, 배정수 시의회 의장, 시·도의원, 시체육회 관계자, 지역 주민 등 150여 명이 참석했다.


정명근 화성시장은 "구봉산 다목적체육관은 시민 누구나 집 가까이에서 체육활동을 즐길 수 있도록 조성된 공간"이라며 "이웃이 하나 되어 몸과 마음을 회복하는 화합의 장이 되길 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
