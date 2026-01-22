본문 바로가기
중랑구, '구청장 직통 민원창구' 평균 2.9일 처리 신속 대응

김민진기자

입력2026.01.22 11:28

시계아이콘00분 52초 소요
누리집 게시판·문자 전용 폰 운영

서울 중랑구(구청장 류경기)가 구민 불편 사항을 신속하게 해결하기 위해 운영 중인 '직통 민원창구'를 통해 지난해 총 2421건의 민원을 처리했다고 22일 밝혔다.

류경기 중랑구청장. 중랑구 제공.

중랑구의 직통 민원창구는 구청 누리집 내 '구청장에게 바란다' 게시판과 2022년 7월부터 운영 중인 문자 전용 휴대전화 등 온·오프라인 창구 두 가지로 구성돼 있다. 별도의 복잡한 절차 없이 민원을 접수할 수 있어 주민 접근성을 높인 것이 특징이다.


분야별로는 재개발·재건축 등 주택건축 분야가 21%로 가장 높은 비중을 차지했으며 교통(13%)과 가로정비(13%) 분야가 그 뒤를 이었다.

구는 접수된 민원에 대해 신속 처리를 원칙으로 하고 있다. 누리집 게시판 민원은 4일 이내, 문자 민원은 24시간 이내 처리를 목표로 하며, 지난해 부서 간 협업을 통해 게시판 민원의 평균 처리 기간을 4일에서 2.9일로 단축했다.


특히 '문자 민원창구'는 현재까지 누적 3046건이 접수될 정도로 이용률이 높다. 단순 생활 불편 신고뿐만 아니라 정책 제안이나 구정 건의 사항 등 다양한 목소리가 유입되고 있어 실질적인 주민 참여 창구로 자리 잡았다는 평가다.


주요 처리 사례로는 여름철 침수 우려 지역에 대한 차수판 설치 지원, 공사 현장 인근 지반 침하 우려에 따른 긴급 안전 점검 실시 등이 있다. 이 밖에도 불법 주정차 단속, 현수막 정비, 방역 요청 등 생활 밀착형 사안에 대해 신속히 대응하고 있다.

구는 올해도 주민들의 목소리를 경청하는 열린 행정을 이어갈 방침이다. 또한 접수된 의견은 빅데이터로 분석해 향후 구정 운영의 기초 자료로 활용할 계획이다.


류경기 중랑구청장은 "직통 민원창구를 통해 전해주시는 구민분들의 소중한 의견은 중랑구 발전을 위한 중요한 밑거름"이라며 "앞으로도 구민의 목소리를 경청하며 소통 행정을 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

구청장 직통 민원창구 안내. 중랑구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

