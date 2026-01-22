본문 바로가기
이천시, 토지개발사업에 '지적측량 사전컨설팅' 제공

정두환기자

입력2026.01.22 11:17

경기도 이천시는 토지개발사업 추진 과정에서 경계·인허가·시공 불일치로 인한 사업 지연을 예방하기 위한 '지적확정측량 사전컨설팅'을 운영한다고 22일 밝혔다.

지적확정측량은 사업 완료 단계에서 공사 현황을 기준으로 지적 경계를 확정하는 절차다. 하지만 사업계획도와 다른 시공이나 부적정한 경계 설정으로 재시공, 사업계획 변경, 준공 지연 등의 문제가 반복돼 왔다.


시는 지적확정측량 성과검사 이전에 현장 중심의 사전컨설팅을 실시해 사업지구 경계 설정의 적정성, 인·허가 내용과 시공 현황의 일치 여부, 지목 설정 사항 등을 점검하고 개선 방향을 안내할 계획이다.

시는 사전컨설팅 운영으로 토지개발사업의 안정적인 추진과 불필요한 비용 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다. 자세한 사항은 이천시청 누리집에서 확인할 수 있다.


시 관계자는 "앞으로도 토지개발사업 전 과정의 안정성과 행정 신뢰도를 높일 수 있도록 사전컨설팅 제도를 운영해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
