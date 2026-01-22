본문 바로가기
강원도교육청, 2026년 교육활동보호 ‘동행’ 기본 계획 발표

이종구기자

입력2026.01.22 11:16

공감과 연대로 교육 주체가 함께 걷는 안정적인 교육 환경 조성

강원특별자치도교육청은 2026년 새해를 맞아 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 여건을 조성하고, 학교 구성원 간 상호 존중 문화를 확산하기 위해 2026년 함께하는 교육활동보호 '동행' 기본 계획을 수립·시행한다고 22일 밝혔다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

이번 계획의 명칭인 '동ː행'은 단순한 지원사업을 넘어, 교육 현장이 직면한 어려움을 같은 입장에서 고민하는 시작점인 '동(同, 공감)'과 교육이라는 공동의 목표를 향해 함께 발을 맞춰 나가는 방향성인 '행(行, 연대)'의 의미를 담고 있다.


도교육청은 이러한 가치를 실현하기 위해 △지키는 동ː행 △소통하는 동ː행 △예방하는 동ː행 △지원하는 동ː행 △회복하는 동ː행의 5대 세부 추진 과제를 설정하고, 교육활동 보호를 위한 체계적인 안전망을 구축할 방침이다.

김용묵 정책국장은 "교육활동 보호는 교사의 수업권을 지키는 것을 넘어 학생들의 학습권을 보장하고, 학교라는 공간의 본질을 회복하는 길"이라며 "공감과 연대의 '동ː행'을 통해 교사·학생·보호자가 서로를 신뢰하며 함께 성장하는 강원 교육을 만들어 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


