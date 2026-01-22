본문 바로가기
뭐? 호텔이 샴푸 만들었어?… 아난티, 업계 최초 '친환경 어메니티' 인증

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.22 11:12

자체 개발 고체형 샴푸·컨디셔너

"이터널저니 온·오프라인 판매"

아난티가 모든 객실에 비치하고 있는 어메니티 제품들이 '대박템'을 예고하고 있다.


아난티가 자체 개발한 어메니티는 '캐비네 드 쁘아쏭(Cabinet de Poisson)' 고체형 샴푸(Shampoo Bar)와 고체형 컨디셔너(Conditioner Bar)이다. 이 제품들이 최근 한국환경산업기술원 친환경 표지인증을 획득하면서 온·오프라인 인기 아이템으로 뜨고 있다.

호텔이 직접 개발·제조한 고체 형태 어메니티 제품이 친환경 표지 인증을 받은 경우는 없었다. 국내 호텔 업계 중 아난티가 최초다.

뭐? 호텔이 샴푸 만들었어?… 아난티, 업계 최초 '친환경 어메니티' 인증
'환경표지 인증 제도'는 제품 생산 및 유통 과정에 대한 환경 영향 평가를 통해 신뢰할 수 있는 환경 정보를 소비자에게 제공하고 친환경 소비를 촉진하는 것을 목표로 한다. 또 기업의 친환경 제품 개발과 지속 가능 생산 체계 전환을 적극 유도하는 것이 국가 공인 인증 제도의 취지이다.


아난티는 오는 7월 '캐비네 드 쁘아쏭' 비누에 대해서도 환경표지를 추가로 인증받을 예정이다. 이를 통해 어메니티 전 라인의 친환경 전환을 완성할 계획이다.


아난티 측은 "고객을 중심으로 전 객실에 비치 완료된 '캐비네 드 쁘아쏭' 고체형 샴푸와 컨디셔너 제품에 대한 문의가 잇따르고 있다"며 "아난티 이터널저니 온·오프라인 몰과 모비딕 마켓 등에서 구매할 수 있다"고 소개했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
