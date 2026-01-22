구리시, 공모사업 전략적 대응 위한 직원 역량 강화 교육 실시

시청·공사·재단 직원 대상

외부 재원 확보 대응력 제고

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 21일 시청과 공사·재단 소속 직원을 대상으로 '공모사업의 전략적 대응을 위한 직원 역량 강화 교육'을 실시했다.

백경현 구리시장이 지난 21일 시청과 공사·재단 소속 직원을 대상으로 '공모사업의 전략적 대응을 위한 직원 역량 강화 교육'을 실시하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 지난해에 이어 2년 연속으로 개최된 것으로, 외부 재원 확보의 중요성이 커지는 가운데 공모사업의 정책 방향과 평가 기준에 대한 이해를 높이고 체계적인 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 ▲국고보조(공모) 사업 예산 정보분석 방법론 ▲2026년 정부 예산 분석 ▲부처별 국고보조 사업 주요 내용 ▲사업계획서 작성 방법 및 유의 사항 등 실무자에게 실질적인 도움이 되는 내용 위주로 진행됐다.

백경현 구리시장은 "공모사업을 비롯한 외부 재원의 확보가 갈수록 중요해지는 상황에서 사업 선정을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해지고 있다"며 "우리의 도전이 구리시의 발전으로 이어진다는 자부심을 가지고 공모사업 응모에 적극 임해줄 것을 당부드린다"고 말했다.

구리시는 앞으로도 공모사업 응모와 전략적 대응을 위한 직원 교육 등 행정적 지원을 지속적으로 추진하고 외부 재원 확보를 통해 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



