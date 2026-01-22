[포토]"오천피 돌파" 환호하는 딜러들

22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 코스피 5000 돌파를 기뻐하고 있다. 지난해 3000선과 4000선을 돌파했던 코스피는 올해 들어서도 거침없는 상승세를 보이면서 이날 장중 5000선마저 정복했다.





