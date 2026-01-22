대전경찰청, '전직 보험사 직원' 주도 교통사고 보험사기범 검거

고의사고로 총 5회에 걸쳐 약 3억원 보험금 편취

대전경찰청이 고가의 외제차량으로 교통사고를 가장해 5회에 걸쳐 약 3억 원 상당의 보험금을 편취한 전직 보험사 직원 A(남, 40대)씨 등 일당 8명을 검거했다.

A씨는 보험사 보상 업무 경력과 자동차 수리 경력을 이용해 교통사고로 전손 처리된 고가의 외제차량 경매를 통해 낙찰받아 외형만 부분 수리한 뒤, 이를 도로상으로 옮겨 놓고 공범들과 짜고 고의사고를 일으킨 후 전손 처리해 현금을 지급받는 방법으로 2019년 9월부터 2024년 5월까지 총 5회에 걸쳐 약 3억 원의 보험금을 편취한 혐의를 받고 있다.

이 과정에서 A씨는 자신이 운영하는 업체를 통해 공범들을 모집했고, 보험사의 의심을 피하기 위해 장기간에 걸쳐 경기도, 대전, 충남 지역을 돌아다니며 범행을 일으킨 것으로 확인됐다.

대전경찰 관계자는 "보험금 누수로 인한 무고한 시민의 피해를 막기 위해 앞으로도 보험금 편취 사범에 대해 적극적으로 대처할 방침"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



