본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전경찰청, '전직 보험사 직원' 주도 교통사고 보험사기범 검거

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.22 11:02

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고의사고로 총 5회에 걸쳐 약 3억원 보험금 편취

대전경찰청, '전직 보험사 직원' 주도 교통사고 보험사기범 검거
AD
원본보기 아이콘

대전경찰청이 고가의 외제차량으로 교통사고를 가장해 5회에 걸쳐 약 3억 원 상당의 보험금을 편취한 전직 보험사 직원 A(남, 40대)씨 등 일당 8명을 검거했다.


A씨는 보험사 보상 업무 경력과 자동차 수리 경력을 이용해 교통사고로 전손 처리된 고가의 외제차량 경매를 통해 낙찰받아 외형만 부분 수리한 뒤, 이를 도로상으로 옮겨 놓고 공범들과 짜고 고의사고를 일으킨 후 전손 처리해 현금을 지급받는 방법으로 2019년 9월부터 2024년 5월까지 총 5회에 걸쳐 약 3억 원의 보험금을 편취한 혐의를 받고 있다.

이 과정에서 A씨는 자신이 운영하는 업체를 통해 공범들을 모집했고, 보험사의 의심을 피하기 위해 장기간에 걸쳐 경기도, 대전, 충남 지역을 돌아다니며 범행을 일으킨 것으로 확인됐다.


대전경찰 관계자는 "보험금 누수로 인한 무고한 시민의 피해를 막기 위해 앞으로도 보험금 편취 사범에 대해 적극적으로 대처할 방침"이라고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티샵까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기