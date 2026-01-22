[포토] 장동혁 대표 살피는 송언석

송언석 국민의힘 원내대표가 22일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식 중인 장동혁 대표를 살펴보고 있다.







