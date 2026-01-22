안산시, 라군인테라스에 시립 어린이집 개소

경기도 안산시는 21일 단원구 성곡동 반달섬의 '라군인테라스'에 마련한 시립 어린이집 현판식을 개최하고 운영을 시작했다고 22일 밝혔다.
이민근 안산시장이 '시립 라군인테라스 어린이집' 현판식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공
이번에 문을 연 어린이집은 732㎡ 규모로, 보육실·유희실·급식시설 등을 갖추고 있다. 0세부터 5세까지의 영유아 70명을 정원으로 운영된다.
어린이집이 문을 연 '라군인테라스'는 당초 생활형숙박시설로 지어졌다가 주거형 오피스텔로 용도 변경된 곳이다. 어린이집은 시행사인 ㈜스카이씨티의 기부채납으로 마련됐다.
이민근 안산시장은 "라군인테라스는 전국 첫 생활형숙박시설의 용도변경이라는 모델을 제시한 곳"이라며 "아이들이 안전하고 행복하게 자랄 수 있는 도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>