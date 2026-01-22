본문 바로가기
성주군-경북교육청, '경북미래교육지구' MOU…교육혁신 본격화

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.22 10:52

시계아이콘00분 38초 소요
올해부터 4년간 협력…지역 맞춤형 교육 생태계 조성 및 인재 양성 주력

성주군이 경상북도교육청과 손잡고 지역 교육의 미래를 설계하는 '경북미래교육지구' 사업에 본격적인 시동을 걸었다.


성주군은 지난 21일 경상북도교육청에서 미래교육지구 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

성주군 제공

성주군 제공

원본보기 아이콘

이번 협약은 학교와 지역사회가 함께 아이를 키우는 지속 가능한 교육 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

경북미래교육지구는 경상북도교육청과 기초자치단체가 협력해 학교와 지역이 함께 참여하는 교육협력 체계를 구축하고, 아이 키우기 좋은 지역 환경을 조성하는 사업이다.


성주군은 지난해 경상북도교육청이 실시한 사업 공모를 통해 2026년 경북미래교육지구로 추가 지정됐다.


이번 협약을 통해 성주군은 2026년부터 2029년까지 4년간 경상북도교육청과 미래교육지구의 비전과 방향을 공유하고 지역 연계 교육과정 운영과 교육 협력 체계 구축을 본격적으로 추진하게 된다.

성주군은 그간 지역 인재 육성과 교육경쟁력 강화를 위해 다양한 교육지원 사업을 추진해 왔으며, 성주군의 출연기관인 (재)성주군별고을장학회를 중심으로 학생 성장 단계별 맞춤형 교육지원 체계를 구축해 왔다.


이러한 교육적 성과와 축적된 경험을 바탕으로 지역의 특성과 여건을 반영하여 미래교육지구 사업을 안정적으로 추진하고, 도 교육청의 정책 방향에 발맞춰 행정적·재정적 지원을 적극적으로 이어갈 계획이다


성주군 관계자는 "이번 협약은 단기간의 사업을 넘어 지역과 학교가 함께 성장하는 지속 가능한 교육협력의 출발점"이라며 "아이들이 지역 속에서 배우고 성장할 수 있는 미래교육 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
