음실련, AI 대응 국제연합 '휴먼 아티스트리' 국내 유일 참여

이이슬기자

입력2026.01.22 10:50

시계아이콘00분 46초 소요
"정당한 보상 주체는 인간 아티스트"

한국음악실연자연합회가 국내 단체 중 유일하게 인공지능(AI) 시대 창작자와 실연자 권익 보호를 위한 국제 연합체 '휴먼 아티스트리 캠페인(Human Artistry Campaign)'에 합류했다고 22일 밝혔다.


'휴먼 아티스트리 캠페인'은 2023년 세계 최대 음악 축제인 사우스 바이 사우스웨스트(SXSW)에서 그래미 어워드 주관사인 레코딩 아카데미의 최고경영자(CEO) 하비 메이슨 주니어(Harvey Mason Jr.)가 출범시켰다. AI 기술이 인간의 창의성을 지원하고 강화하도록 촉진하는 것이 목적이다. 현재 음악·시청각예술·출판 등 전 세계 189개 예술 단체가 참여하고 있다.

캠페인은 AI가 인간의 예술적 표현을 침해하지 않도록 ▲AI 단독 생성물 저작권 보호 제한 ▲인간 창작자 권리 우선 원칙 확립 ▲딥페이크 권리 침해 방지 등을 핵심 과제로 제시한다.


하비 메이슨 주니어는 미국 테네시주에서 통과된 '엘비스법' 제정에 관여하며 예술가의 초상과 음성, 이미지 보호를 위한 법안 마련을 주도했다. 해당 법안은 스칼렛 요한슨, 케이트 블란쳇 등 세계적인 톱스타를 포함해 업계 인사 400여명이 지지 성명을 냈다.


음실련은 이번 참여를 계기로 실제 기술과 제도 고도화에 속도를 낸다. 현재 수행 중인 국가 연구개발(R&D) 과제를 통해 무단 딥페이크 실연물 자동 탐지 기술을 개발하고 실연자 권리에 대한 공정한 보상 체계를 마련한다.

김승민 음실련 전무이사는 "AI를 배제하는 것이 아니라 기술 활용 범위와 실연자의 권리를 명확히 구분하는 것이 핵심"이라며 "AI는 창작과 실연을 돕는 도구일 뿐 보상의 주체는 아티스트여야 한다"고 강조했다.


음실련은 1988년 설립 이후 문화체육관광부가 허가한 국내 유일의 음악실연자 저작권신탁관리단체로서 대중음악·국악·클래식 전 분야 실연자의 저작인접권료를 징수·분배하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
