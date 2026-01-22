한진, 본사 사옥 '스마트 오피스' 전환…"일하는 방식 혁신"

한진이 서울 중구 소재 한진빌딩 본사 사무실을 '스마트 오피스'로 전환한다고 22일 밝혔다. 임직원의 업무 효율성을 극대화하고 일하는 방식의 혁신을 본격화하기 위해서다.

이번 스마트오피스 구축은 급변하는 비즈니스 환경과 업무 트렌드에 선제적으로 대응하기 위해 기획됐다고 한진 관계자는 설명했다.

새롭게 구축된 스마트오피스는 부서 간 경계를 허물고 소통 중심의 개방형 구조를 지향한다. 동시에 개인의 프라이버시 보호와 집중력을 발휘할 수 있는 환경을 조화롭게 배치한 것이 특징이다.

특히 임직원의 근무 만족도를 높이기 위해 시각적인 개방감을 확보한 120도형 책상은 물론, 프라이버시를 중시하는 임직원들을 위해 파티션 형태의 개인 근무석을 강화했다.

디지털 전환(DX)에 발맞춘 '페이퍼리스(Paperless)' 회의 문화 정착에도 힘을 실었다. 전 회의실에 대형 회의용 디스플레이와 백페인트글라스(화이트보드)를 설치해 별도의 출력물 없이 효율적인 브리핑과 아이디어 공유가 가능한 회의 환경을 지원한다.

좌석 운영 방식 또한 디지털 기반으로 효율화했다. 임직원들은 모바일 앱이나 사내 시스템을 통해 출근 전 또는 사무실 진입 시 원하는 좌석을 실시간으로 확인하고 예약할 수 있다. 당일의 업무 성격에 따라 개인별 업무 스케줄에 최적화된 좌석을 자율적으로 선택할 수 있도록 해 직무 자율성을 극대화했다. 이러한 공간 혁신은 실질적인 업무 성과와 유연근무제의 성공적인 안착으로 이어질 전망이다.

한진은 이번 스마트오피스 도입에 그치지않고, 실제 사용자들의 피드백을 반영하는 사후 관리 체계도 강화한다는 계획이다. 주기적인 모니터링과 임직원 대상 설문조사를 실시해 오피스 운영의 실효성을 검증하고, 이를 토대로 공간을 지속적으로 고도화해 '더 스마트한 오피스'를 완성해 나간다는 방침이다.

물리적인 공간의 혁신뿐만 아니라 최신 IT 기술을 업무 전반에도 적극적으로 이식하고 있다. 제미나이, 챗GPT 등 최신 생성형 AI 툴을 실무에 도입해 업무를 효율화하고 데이터 분석 역량을 강화하는 등 실질적인 디지털 전환(DX) 실행력을 높이고 있다.

한진 관계자는 "이번 스마트오피스 구축은 임직원들이 더 자유롭고 창의적으로 역량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하기 위한 전략적 선택"이라며 "앞으로도 유연한 조직문화와 스마트한 업무 시스템을 바탕으로 급변하는 물류 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





