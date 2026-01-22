최휘영 장관, 베시 어워드 ‘일무’ 안무가들에게 축전 "위대한 발걸음"

최휘영 문화체육관광부 장관은 22일 '제41회 뉴욕 댄스 앤드 퍼포먼스 어워드(베시 어워드)에서 최우수 안무가·창작자상을 수상한 정혜진, 김성훈, 김재덕 안무가에게 축전을 보내 축하와 격려의 뜻을 전했다.

정혜진, 김성훈, 김재덕 안무가는 제1호 국가무형문화재이자 유네스코 세계인류무형유산인 '종묘제례악'의 의식무를 현대적 감각으로 재해석한 서울시무용단의 대표작 '일무'로 수상의 영예를 안았다.

최 장관은 "세계적 명성의 뉴욕 무대에서 일무를 통해 보여준 예술성과 동시대성은 국내외 관객들에게 깊은 감동을 선사했다"며 "일무는 유네스코 인류무형문화유산인 종묘제례악을 현대적 감각으로 해석한 우리 시대의 새로운 문화유산이라는 점에서 더욱 의미가 있다"고 밝혔다. 이어 "여러분의 수상은 우리 전통예술의 우수성과 대한민국 무용의 창작 역량을 전 세계에 알린 위대한 발걸음"이라며 "앞으로도 여러분의 안무가 세계 무용계의 새로운 언어가 되기를 국민들과 함께 응원하겠다"고 격려했다.

1984년에 창설된 '뉴욕 댄스 앤드 퍼포먼스 어워드'는 매년 미국 뉴욕에서 공연된 작품 가운데 가장 예술적이고 혁신적인 성취를 이룬 작품과 예술가를 엄선하는 현대무용, 퍼포먼스 분야의 권위 있는 대회이다.

베시 어워드 선정위원회는 일무에 대해 "시각적으로 매혹적이며 현대적인 감각으로 재해석한 한국 전통 의례 무용"이라며 "정중동의 완벽한 조화를 보여줌과 동시에 폭발적이고 역동적인 춤으로 정점을 찍었다"며 선정 이유를 설명했다.





