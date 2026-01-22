울산에 15억원 쾌척한 S-OIL… 희망2026 나눔캠페인 성금 전달식

장학사업, 에너지 빈곤층 지원



S-OIL이 희망2026 나눔캠페인 성금으로 15억원을 쾌척했다.

S-OIL은 22일 울산시청에서 김두겸 울산광역시장, 박봉수 S-OIL 운영총괄 사장, 전영도 울산사회복지공동모금회장 등이 참석한 가운데 '희망2026 나눔캠페인' 성금을 울산사회복지공동모금회에 전달했다.

이날 전달된 이웃사랑 성금은 울산사회복지공동모금회를 통해 ▲울산지역 청소년 장학사업 ▲겨울철 에너지 빈곤층 유류비 지원사업 ▲ 취약계층 맞춤형 지원사업 등 울산지역 다양한 사회공헌 사업에 활용될 예정이다.

박봉수 S-OIL 운영총괄사장은 "울산지역과 함께 성장해 온 기업으로서 지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔을 실천하게 돼 뜻깊다"며, "지역사회가 필요로 하는 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

S-OIL 울산공장은 장학사업, 에너지 취약계층 지원, 지역 맞춤형 복지사업 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회와 상생을 실천하고 있다.





