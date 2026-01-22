고령군·경북교육청, ‘고령미래교육지구’ 손잡았다

학교·지역 잇는 교육 협력



"배움이 마을로 확장된다"

고령군이 경상북도교육청과 손잡고 지역과 학교가 함께 만드는 미래교육 체계 구축에 나선다.

고령군은 지난 21일 경상북도교육청과 '고령미래교육지구' 운영을 위한 업무협약을 체결하고, 지역 기반 교육 협력 모델을 본격 추진한다고 전했다.

'고령미래교육지구'는 학교 교육과 지역의 인적·물적 자원을 연계해 학생의 배움과 성장을 지원하는 교육 협력 사업으로, 고령군과 경북교육청이 상호 협력을 통해 추진한다. 학교 울타리를 넘어 마을 전체를 배움의 공간으로 확장하는 것이 핵심이다.

이번 협약에 따라 양 기관은 지역과 학교가 함께하는 미래교육 협력체계를 마련하고 ▲학교-지역사회 연계 교육과정 운영 ▲마을학교를 포함한 지역 연계 교육활동 확대 ▲학생의 진로·체험·성장을 지원하는 교육 협력 사업 추진 ▲미래교육지구 운영을 위한 행·재정적 지원 등에 협력하기로 했다.

고령군은 지역의 역사·문화 자원과 다양한 교육 인프라를 교육활동과 연계해 학교 교육을 지원하고, 경상북도교육청은 고령교육지원청을 중심으로 학교 현장과 연계한 교육과정 운영을 통해 미래교육지구 사업을 체계적으로 추진할 계획이다.

군 관계자는 "고령미래교육지구는 지역과 학교가 함께 아이들의 성장을 책임지는 교육 협력 사업"이라며 "교육청과 긴밀히 협력해 지역 특성을 살린 미래교육 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

미래교육지구 사업은 지역사회와 학교의 협력을 통해 학생 역량을 강화하고, 교육을 중심으로 지역의 지속가능한 발전을 도모하는 경상북도교육청의 핵심 교육 정책으로, 지역 소멸과 학령인구 감소에 대응하는 대안 모델로 주목받고 있다.

