박강수 마포구청장, '반년살이' 현장 방문 '레드로드 청년상인' 응원

박강수 마포구청장은 21일 오후 6시 레드로드 일대에서 '청년상인 반년살이' 운영 현황을 살펴보고 청년상인들을 격려했다고 22일 밝혔다.

박강수 마포구청장이 ‘청년상인 반년살이’ 매장을 찾아 청년상인들을 격려하고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

박 구청장은 현장 방문에 앞서 레드로드 보도 위 적치물과 통행을 방해하는 시설물 설치 현황 등을 점검한 뒤 청년상인 반년살이 운영 공간으로 이동했다.

'청년상인 반년살이'는 청년이 실제 상권에서 가게를 운영하며 창업 경험을 쌓을 수 있도록 기획한 사업으로, 지난 5일 레드로드에 5개 매장이 문을 열었다. 구는 참여 청년상인에게 교육과 전문가 멘토링을 연계해 역량을 높이고 창업 초기 부담을 덜면서 현장 경험을 축적할 수 있도록 돕고 있다.

박 구청장은 매장별 운영 현황을 살피고 방문객 반응과 홍보, 매출 등 운영 과정에서의 고민들을 청년상인들과 나눴다. 박 구청장은 "가게 하나를 연다는 건 용기가 필요한 일이며, 여러분들의 도전이 레드로드의 활력"이라며 "청년상인 여러분들이 안정적으로 경험을 쌓고 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



