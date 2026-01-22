본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

박강수 마포구청장, '반년살이' 현장 방문 '레드로드 청년상인' 응원

김민진기자

입력2026.01.22 10:20

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박강수 마포구청장은 21일 오후 6시 레드로드 일대에서 '청년상인 반년살이' 운영 현황을 살펴보고 청년상인들을 격려했다고 22일 밝혔다.

박강수 마포구청장이 ‘청년상인 반년살이’ 매장을 찾아 청년상인들을 격려하고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장이 ‘청년상인 반년살이’ 매장을 찾아 청년상인들을 격려하고 있다. 마포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

박 구청장은 현장 방문에 앞서 레드로드 보도 위 적치물과 통행을 방해하는 시설물 설치 현황 등을 점검한 뒤 청년상인 반년살이 운영 공간으로 이동했다.


'청년상인 반년살이'는 청년이 실제 상권에서 가게를 운영하며 창업 경험을 쌓을 수 있도록 기획한 사업으로, 지난 5일 레드로드에 5개 매장이 문을 열었다. 구는 참여 청년상인에게 교육과 전문가 멘토링을 연계해 역량을 높이고 창업 초기 부담을 덜면서 현장 경험을 축적할 수 있도록 돕고 있다.

박 구청장은 매장별 운영 현황을 살피고 방문객 반응과 홍보, 매출 등 운영 과정에서의 고민들을 청년상인들과 나눴다. 박 구청장은 "가게 하나를 연다는 건 용기가 필요한 일이며, 여러분들의 도전이 레드로드의 활력"이라며 "청년상인 여러분들이 안정적으로 경험을 쌓고 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란에도 쿠팡 이용자수 굳건 "다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기