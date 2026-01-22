한국농촌지도자 고성군연합회, 불우이웃돕기 성금 기탁

이웃을 향한 따뜻한 손길



한국농촌지도자 고성군연합회가 경남 고성군청을 방문해 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 100만원을 기탁했다.

한국농촌지도자 고성군연합회, 이웃을 향한 따뜻한 손길.

지난 21일 이뤄진 성금은 농촌지도자회 회원들이 한마음으로 정성을 모아 마련한 것으로, 추운 겨울과 어려운 경제 여건 속에서 도움이 필요한 이웃들에게 작은 희망과 위로를 전하기 위해 마련됐다.

이기문 회장은 "회원들의 마음을 모아 준비한 성금이 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"라며 "농촌지도자회는 농업 발전뿐 아니라 지역사회와 함께하는 나눔 실천에도 늘 앞장서겠다"고 말했다.

군 관계자는 "농촌지도자회는 늘 지역을 먼저 생각하며 따뜻한 나눔을 실천해 온 단체"라며 "이웃을 향한 회원들의 진심 어린 마음이 지역사회에 큰 울림을 주고 있다"라고 감사의 뜻을 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



