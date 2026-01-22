'분홍립스틱' 강애리자, 시흥시 명예문화홍보대사 됐다

경기도 시흥시는 초대 '명예문화홍보대사'로 가수 강애리자 씨를 위촉했다고 22일 밝혔다.

가수 강애리자 씨(왼쪽)가 지난 20일 시흥시청에서 열린 시흥시 명예문화홍보대사 위촉식에서 임병택 시흥시장과 기념촬영을 하고 있다. 시흥시 제공

강 씨는 1975년 '작은별 가족'으로 데뷔했으며, 노래 '분홍립스틱'의 원조 가수다. 시흥시민으로서 거북섬동 봉사활동에도 꾸준히 참여하며 지역사회를 위해 헌신해 왔다고 시는 설명했다.

강 씨는 앞으로 시흥시의 주요 문화행사와 축제를 알리고, 시정 홍보 콘텐츠 제작에 참여하는 등 시흥의 문화적 가치를 높이는 역할을 맡게 된다.

시는 이번 위촉으로 7080세대부터 MZ세대까지 폭넓은 공감대를 형성하고 다양한 문화 자원을 대내외에 효과적으로 알린다는 계획이다.

임병택 시흥시장은 "강 씨가 그동안 재능기부와 봉사로 보여주신 선한 영향력을 바탕으로 시흥의 매력을 널리 알리는 가교역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

한편, 시는 인기 경연 프로그램 TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 톱7에 오른 가수 진욱 씨를 오는 28일 명예문화홍보대사로 추가 위촉할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



