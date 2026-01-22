본문 바로가기
웅진프리드라이프, 프리미엄 웨딩홀 사업 진출

최호경기자

입력2026.01.22 09:56

"라이프케어 플랫폼 전환 가속"

웅진프리드라이프는 프리미엄 웨딩홀 사업에 진출하고 '토탈 라이프케어 플랫폼' 전략을 본격화한다고 22일 밝혔다.


서울 강남구 소재 '그랜드힐컨벤션' 전경. 웅진프리드라이프

서울 강남구 소재 '그랜드힐컨벤션' 전경. 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프는 최근 사모펀드(PEF) 운용사 키스톤프라이빗에쿼티와 공동으로 프리미엄 웨딩·케이터링 전문기업 티앤더블유코리아에 전략적 투자자로 참여하며 웨딩 사업에 진출했다. 이를 통해 그랜드힐컨벤션(강남), 보테가마지오(성수), 웨딩시티(신도림) 등 서울 핵심 상권에 위치한 프리미엄 웨딩홀 운영 기반을 확보했다.

웅진프리드라이프는 프리미엄 웨딩 사업을 통해 서비스 포트폴리오를 다각화하고 지속 가능한 미래 사업 모델을 구축한다는 방침이다. 향후 새로운 형태의 프리미엄 웨딩홀 브랜드를 선보여 웨딩사업을 장기적인 브랜드 자산으로 육성한다는 계획이다.


문호상 웅진프리드라이프 대표는 "웨딩사업 진출은 단순한 사업 다각화를 넘어 라이프케어 플랫폼으로의 전환을 가속화하는 핵심 성장 동력"이라며 "웅진프리드라이프만의 프리미엄 웨딩 브랜드를 통해 새로운 시장 기준을 제시해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
