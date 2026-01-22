본문 바로가기
관광전문기자협회 6대 회장에 조용식 파이낸셜리뷰 문화국장

박병희기자

입력2026.01.22 09:52

수정2026.01.22 10:00

관광전문기자협회 제6대 신임 회장으로 조용식 파이낸셜리뷰 문화국장이 선출됐다.


관광전문기자협회는 21일 '2026 관광전문기자협회 정기총회'를 개최하고, 조용식 부회장을 제6대 회장으로 선임했다고 22일 밝혔다.

관광전문기자협회 6대 회장에 조용식 파이낸셜리뷰 문화국장
이번 회장 선출은 양노흥 전 회장의 갑작스러운 별세에 따른 것으로, 협회는 부회장이 차기 회장직을 승계하는 관례와 정관에 따라 조용식 부회장을 신임 회장으로 추대했다.

총회에서는 회장단 구성을 부회장 2인, 간사로 확대하는 조직 운영을 의결했다. 구체적인 회장단 및 임원 구성은 신임 회장에게 일임키로 했다.


조용식 신임 회장의 임기는 2027년 12월31일까지 2년이다.


조용식 신임 회장은 취임사에서 협회의 대외적 위상 강화를 최우선 과제로 꼽았다. 조 회장은 "그동안 협회가 회원 간의 친목 도모에 중점을 뒀다면, 앞으로는 회원 확대를 통해 대외적으로 협회의 위상을 높이는 데 주력하겠다"며 "관광업계와 여행자들에게 유익한 정보를 제공하는 자료 배포와 함께 유관 단체와의 교류를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

간사직은 유지현 국제뉴스 부장이 계속 수행하며, 감사에는 이동기 교통신문 편집국장이 연임됐다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
