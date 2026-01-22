포천시, 영농 부산물 파쇄 지원…산불 예방·미세먼지 저감 총력

경기 포천시는 봄철 소각 산불을 예방하고 미세먼지를 저감하기 위해 오는 2월부터 '찾아가는 영농 부산물 파쇄지원단'을 운영한다.

포천시가 봄철 소각 산불을 예방하고 미세먼지를 저감하기 위해 오는 2월부터 '찾아가는 영농 부산물 파쇄지원단'을 운영한다. 포천시 제공

이번 사업은 영농 과정에서 발생하는 부산물을 현장에서 파쇄 처리해 불법 소각을 사전에 차단하고, 안전한 농촌 환경을 조성하기 위해 추진된다. 파쇄 작업은 2월 2일부터 3월 20일까지 순차적으로 진행된다.

신청은 2월 20일까지 농경지 소재 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청서를 제출하면 된다. 신청자는 신청일부터 파쇄 지원 시점까지 농업경영체 자격을 유지하고 있어야 한다. 직접 방문이 어려운 경우에는 가족이나 이·통장을 통한 대리 신청도 가능하다.

파쇄 지원 대상은 고춧대와 들깻대 등 일반 영농 부산물로, 농가당 신청 가능 면적은 최대 4950㎡(1500평)까지다. 다만, 사과·포도 등 과수 전정가지와 고구마·땅콩 등 덩굴성 부산물은 지원 대상에서 제외된다.

지원 대상에서 제외되는 작목이거나 신청 가능 면적을 초과하는 부산물은 농가가 농업기술센터 농기계임대사업장에서 파쇄기를 임대해 자체 처리해야 한다. 다만, 마을 단위 공동 파쇄 작업을 위해 마을대표(이·통장)가 파쇄기 임대를 요청하는 경우에는 무상 임대가 가능하다.

포천시 관계자는 "봄철 산불 위험이 큰 시기인 만큼, 불법 소각 대신 시에서 운영하는 무료 파쇄 지원 사업을 적극 활용해 주시길 바란다"며 "보다 많은 농가에 지원하고 작업자의 안전을 확보하기 위해 신청 면적과 대상 작목에 제한을 둔 점에 대해서도 이해를 부탁드린다"고 말했다.

포천시는 산불 취약 시기 동안 산불감시원 운영을 강화하는 등 예방 중심의 산불 대응 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.





포천=이종구 기자



