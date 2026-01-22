본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

화천 찾은 핀란드 산타와 엘프…도서관서 어린이들과 감격의 재회

이종구기자

입력2026.01.22 09:47

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

핀란드서 날아온 산타 할아버지와의 만남

핀란드 로바니에미시 산타마을에서 날아온 '리얼 산타'와 '요정 엘프'가 화천 어린이들과의 약속을 지키기 위해 공공 도서관을 찾았다.

화천어린이도서관 산타 포토타임. 화천군 제공

화천어린이도서관 산타 포토타임. 화천군 제공

AD
원본보기 아이콘

산타 일행은 지난 21일 화천읍 화천 어린이 도서관과 사내면 사내 도서관 등 공공 도서관을 차례로 방문했다.


지난해 1월 화천지역 공공 도서관을 방문한 자리에서 '착한 일을 많이 하고, 부모님 말씀 잘 따르면, 1년 뒤 우린 다시 만날 수 있을 것'이라는 약속을 지키기 위해서다.

언어는 달랐지만, 약속을 기억하고 있는 접경지역 화천의 어린이들도 1년 만의 재회에 발을 구르며 즐거움을 감추지 못했다.


어린이들은 산타와 엘프의 품에 안겨 '인증샷'을 남기는가 하면, 핀란드에서 진짜 루돌프를 타고 화천에 왔는지, 산타마을은 이곳보다 추운지 등등 평소 궁금했던 질문을 쏟아내 주위를 웃음바다로 만들었다.


어린이들에게 선물 보따리를 풀고 만남을 마친 산타 일행은 오는 25일까지 축제장과 산타 우체국에 머물면서 화천을 찾은 관광객들과 지역 어린이들에게 잊지 못할 추억을 선물한다.

리얼 산타에게 편지를 보내고 싶다면, 축제장 내 마련된 산타 우체국에 마련된 우체통을 이용하면 된다.


핀란드 로바니메이시 산타 우체국 소인이 찍힌 산타의 답장은 올해 연말 크리스마스를 전후해 배달될 예정이다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란에도 쿠팡 이용자수 굳건 "다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

갭투자 막힌 안산·시흥 찬바람'큰손' 중국인 매입도 줄었다

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

새로운 이슈 보기