경기교육청, 전국 최대 어린이집 급식비 지원… 655억원 편성

경기도교육청이 유보통합 안착을 위한 격차 없는 성장을 위해 올해 전국 최대 규모의 '어린이집 급식비' 지원 사업을 추진한다.

도교육청은 올해 도내 어린이집에 재원 중인 3~5세 유아를 대상으로 사립유치원과 동일한 수준의 급식비를 지원하기로 하고 총 655억원 규모의 자체 예산을 편성했다고 22일 밝혔다.

이는 재원 기관과 관계없이 도내 모든 유아에게 질 높은 급식을 제공하기 위한 조치다. 이번 예산 지원으로 도내 10만여명의 어린이집 유아들이 혜택을 볼 것으로 도교육청은 보고 있다.

도교육청은 유치원과 동일한 급식비 지원을 위해 지원단가를 2023~2024년 2690원, 2025년 3020원, 2026년 3150원으로 매년 상향했다.

이는 어린이집 급식비를 지원하는 전국 7개의 교육청 중 최고 지원단가다.

임태희 경기교육감은 "교육과 보육, 보육과 교육의 경계를 허물고, 모든 아이가 차별 없이 최고의 환경에서 자랄 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

도교육청은 앞으로 교육·보육의 보편적 질 개선 강화로 격차 없는 성장을 지원하는 방안을 지속적으로 마련할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



