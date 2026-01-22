우리금융, 부산·경남 스타트업 지원 나서

디노랩 부산 2기·경남 3기 발대식



우리금융지주가 21일부터 22일까지 부산과 경남에서 혁신 기업에 생산적 금융을 지원하고, 지역경제와의 동반성장을 추진하기 위해 '디노랩 부산 2기'와 '디노랩 경남 3기' 발대식을 개최했다.

이번 발대식에는 우리은행을 비롯해 부산시와 경남도, 양산시 등 지자체 관계자와 신용보증기금, 지역 투자자 등이 참석해, 혁신 성장과 지역 균형발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

이번에 우리금융의 새로운 파트너로 선정된 '디노랩 부산2기'에는 샌드버그(AI 서류심사 의사결정 솔루션), 안암145(블록체인 보안 플랫폼), 에스와이유(업무자동화 ERP 솔루션), 에프엑스아이피(IP·브랜드 사업화 플랫폼), 엘바(AI 영상제작 플랫폼), 온클레브(가상자산 자금세탁 방지 솔루션) 등 6개 기업이 이름을 올렸다.

21일 디노랩 부산센터에서 노영찬 우리금융지주 부장(우측 두번째), 지자체 관계자, 디노랩 부산2기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리금융지주

'디노랩 경남3기'에는 브릿센트(커뮤니티 기반 영어교육 솔루션), 써모아이(고정밀 열화상 솔루션), 오션스바이오(생체정보 기반 바이오솔루션), 옵트에이아이(AI 기반 디바이스 최적화 솔루션), 케미폴리오(바이오 연료 소재 개발), 페텔(반려동물 숙박예약 플랫폼), 한국주택정보(非아파트 관리비 솔루션) 등 7개 기업이 선정됐다.

우리금융은 이번에 선발된 기업들이 지역 거점을 넘어 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 맞춤형 지원을 이어갈 방침이다. 특히 디노랩에 꼽힌 기업들은 세계 최대 규모 정보기술(IT)·가전 전시회인 CES에서 성과를 보였다. 디노랩 부산 1기 '크로스허브'는 지난 6일 개막한 'CES 2026'에서 다양한 인증과 결제를 통합 처리하는 디지털플랫폼인 '파이낸셜 패스포트'를 선보여 핀테크 부문 '최고혁신상(Best of Innovation)'을 수상했다. 충북 2기 '포네이처스', '린솔', 경남 3기 '옵트에이아이'도 혁신상을 수상했다.

우리금융은 디노랩을 통해 현재까지 총 219개 기업에 약 4000억 원 규모의 직·간접 투자와 60여 건의 제휴를 연계했다.

옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문 부사장은 "디노랩은 우리금융의 미래성장동력을 확보하는 동시에 지역 균형발전에 기여하는 생산적 금융의 핵심 채널"이라며 "앞으로도 유망 기술 기업을 지속적으로 발굴하고 그룹사와의 협업을 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



